Минтранс объяснил снижение квоты на иностранных пилотов

Министр транспорта Евгений Дитрих на выставке «Транспорт России. Сквозь время – в будущее» прокомментировал разрабатываемый проект постановления правительства, согласно которому в ближайшие пять лет будет снижена квота на иностранных специалистов до 500 (по 100 в год).

«С учетом планируемого роста перевозок, а мы традиционно растем где-то на 12% в год, отрасль авиаперевозок в России, предполагается, что даже с учетом увеличения объемов выпуска российскими ВУЗами, нам все равно в период этого пятилетнего срока будет не хватать пилотов. Порядка 900 человек – это наш прогноз потребности, около 780 выпускают наши вузы в этот период времени. Поэтому какой-то дефицит, возможно, все равно будет наблюдаться», – сказал Дитрих, передает РИА «Новости».

«С учетом того, что квота была выбрана, вы видите, на какую ничтожную часть в минувший период, мы собственно и предложили, чтобы постановлением правительства после того, как законом разрешат продлить прием иностранных пилотов еще на пять лет, а именно такой закон был правительством одобрен неделю назад, соответственно мы предложим эту квоту урезать. Уверен, что она также будет востребована на ничтожно малую часть», – добавил он.

Министр отметил, что на прошлом заседании правительства рассматривался вопрос о продлении возможности найма иностранных пилотов (командиров воздушных судов) российскими авиакомпаниями.

Он напомнил, что «за весь период работы этой нормы закона квота по 200 иностранных пилотов в год была задействована только в 28 случаях», то есть были привлечены 28 иностранных пилотов. Глава Минтранса пояснил, что чаще она применяется, когда не могут быть подобраны российские пилоты соответствующего опыта и квалификации.

Дитрих также отметил, что рынок пилотов является международным, так как выпускников российских училищ, командиров воздушных судов часто перетягивают к себе иностранные авиакомпании.

«Мы бы хотели тоже иметь возможность использовать эту норму и в дальнейшем. Опять же – повторю – только в тех случаях, когда мы не можем отыскать соответствующих российских пилотов должной квалификации», – заключил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в российской авиационной отрасли.

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