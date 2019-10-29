Турция опровергла информацию о покупке истребителей Су-35

Сообщения о том, что Турция приобретет у России истребители Су-35 не соответствуют действительности, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция «является партнером» в создании американских истребителей F-35.

«Предоставьте нам наши права», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Хаберлер».

Напомним, СМИ сообщали о готовности Турции купить у России 36 истребителей.

В связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении ее дальнейшего участия в программе F-35.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД