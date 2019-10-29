Российский хоккеист решил выступать за сборную Швеции

Российский хоккеист Александр Суздалев заявил, что собирается выступать за юношескую сборную Швеции, пишут СМИ.

Суздалев является нападающим клуба «ХВ-71», ему 15 лет, передает «Чемпионат.com». Спортсмен сообщил, что ему предлагали сыграть за юношескую сборную России, но он выбрал сборную Швеции.

«Ко мне есть интерес со стороны Швеции. У нас недавно был первый сбор: играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Буду играть за шведскую сборную», – сказал Суздалев.

Отмечается, что Суздалев родился в Швеции, он – воспитанник ХК «Бора-Ветланд». У него есть российское и шведское гражданства.

Суздалев является сыном игрока сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева.

В понедельник американские СМИ сообщили, что российский хоккеист Евгений Малкин получил американский паспорт и имеет теперь двойное гражданство.