Налоговые льготы для дачников вступили в силу

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль.

Как пишет «Парламентская газета», с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования в границах территории садоводства или огородничества.

Помимо этого, от налога на прибыль освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Напомним, 12 сентября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников. Принятым законом вносятся изменения в положения Налогового кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме.

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