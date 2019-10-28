Путин посмертно наградил спасшего брата на Камчатке подростка

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» пятнадцатилетнего подростка, который спас двоюродного брата при нападении медведя, но сам погиб, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить ... медалью «За спасение погибавших»... Буракова Радиона Максимовича - учащегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лазовская средняя школа», Камчатский край (посмертно)», – говорится в тексте указа на портале.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, на двух подростков 13 и 15 лет напал медведь, когда они шли с водозабора домой. Младший мальчик смог убежать от хищника, а старший погиб.