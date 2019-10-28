Поклонники Бандеры устроили драку в киевском суде

В шестом апелляционном суде Киева на рассмотрении дела об отмене переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в городе произошла драка, пишут СМИ.

Апелляцию на переименование проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича подали общественные организации «Еврейская правозащитная группа» и «Ветераны труда – дети войны», пишет Lb.ua.

На заседании 28 октября представители организаций заявили о недоверии к составу суда, коллегия дала им время на выражение недоверия в письменном виде.

В начале разбирательства между сторонниками и противниками переименования случилась потасовка, на заседании объявили перерыв. В 13.10 всех эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Напомним, летом окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов столицы в честь лидеров украинских националистов: лидера ОУН*-УПА* (запрещена в РФ) Степана Бандеры и гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на Украине проходит процесс переименования улиц.