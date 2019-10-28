МИД назвал отличия России и Запада в отношениях с Африкой

Западные компании работают в Африке по принципу «вершки и корешки», забирая себе всю прибыль, Россия предлагает равноправное сотрудничество, заявил замдиректора департамента Африки МИД Олег Озеров.

«Если говорить о разнице подходов нашего и западного, то мы намеренно выстраиваем равноправное сотрудничество, чтобы это было взаимовыгодно», – передает РИА «Новости» слова Озерова на сессии клуба «Валдай».

Он напомнил о выступлении президента ДРК, рассказавшего, что западные горнорудные компании зарабатывают в его стране 42 млрд долларов, обратно возвращая только 6-9 милржа, «то есть совсем небольшие суммы».

«Это очень беспокоит глав африканских государств... – организация тех механизмов, которые позволяют Западу извлекать сверхприбыли. По-русски это называется «вершки и корешки», когда извлекаются ресурсы из африканских недр, а обратно африканские государства получают недостаточную совершенно компенсацию за доступ к своим ресурсам», – заявил дипломат.

По словам Озерова, Россия «не намерена выстраивать на этой основе» отношения и «никогда в Африке не была колонизатором, никогда не занималась ограблением африканского континента, а наоборот, оказывала помощь и содействие в развитии».

Напомним, в субботу журналист и блогер Максим Кононенко высмеял отчаяние Трампа по поводу саммита Россия – Африка.