Священника отстранили от службы за пьянство в Рязанской области

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на год от службы священнослужителя в Казанском женском монастыре за пьянство и избиение жены, сообщили в Рязанской епархии.

По данным интернет-портала ya62.ru, священник избил жену на глазах у четверых детей. Женщина рассказала, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны.

На сайте епархии опубликован указ митрополита, адресованный клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому.

«Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами», – говорится в указе.

Напомним, в августе стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери.

После Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.