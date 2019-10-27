Эрдоган отреагировал на заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ

Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади, руководителя террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ), стала поворотной точкой в совместной борьбе с терроризмом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Убийство главаря ИГ* знаменует собой поворотный момент в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция будет и впредь поддерживать антитеррористические усилия, как она это делала в прошлом», – приводит его слова ТАСС.

Турция, отметил Эрдоган, «заплатила самую дорогую цену в борьбе с ИГ», а также с Рабочей партией Курдистана и «другими террористическими организациями».

Он добавил, что «решительная борьба с терроризмом в духе союзничества принесет мир всему человечеству».

В свою очередь руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара с гордостью оказала поддержку Соединенным Штатам в операции в Сирии, в ходе которой, как заявлял Дональд Трамп, был ликвидирован аль-Багдади.

«Мы работали с нашими друзьями и союзниками для уничтожения террористов, будучи членом международной коалиции по борьбе с ИГ», – отметил он.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России, Турции и другим странам за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

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