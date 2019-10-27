В Подмосковье предотвращено нападение студента на колледж

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Зарайске студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который подозревается в подготовке нападения на однокурсников, сообщил источник в силовых структурах.

Источник ТАСС сообщил, что молодой человек «из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам».

«На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие», – отметил источник в силовых структурах.

Представитель правоохранительных органов в свою очередь сообщил, что следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц в отношении студента.

По мнению следствия, студент «планировал в ходе одной из пар расстрелять однокурсников из огнестрельного оружия».

Уточняется, что найденным у него оружием является «пистолетом, предположительно, системы Макарова», он направлен на экспертизу.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Сообщается, что арестованный студент родился в городе Серебряные пруды, проживал в общежитии Зарайска. По информации источника, у молодого человека были «постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они [его] избивали». В правоохранительных органах сообщили, что их, а также преподавателя, с которым у него также был конфликт, подозреваемый, вероятно, и планировал расстрелять.

Знакомые студента рассказали, что он вел скрытный образ жизни. «Он был нелюдим, сторонился всех. И это пугало», – рассказал один из его друзей.

По словам другой знакомой, она слышала, что молодой человек «планировал устроить стрельбу». «Но не относилась к этому серьезно. Думала, он шутит», – добавила она.

По информации РБК, задержание произошло в ходе совместной операции ФСБ с МВД.