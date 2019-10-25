Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Колонна российской военной полиции провела патрулирование границы Сирии и Турции по новому маршруту, сообщило Минобороны России.

Протяженность нового маршрута составила 210 километров, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В Минобороны ранее сообщали, что в арабскую республику было направлено подразделение в составе приблизительно 300 военных полицейских из Чечни, они вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии. Утром пятницы было опубликовано видео прибытия в Сирию российской военной полиции.

Российская военная полиция в соответствии с договоренностями, достигнутыми Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, поможет отвести курдские отряды от границы с Турцией, а также займется обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.