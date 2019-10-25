Калининградских полицейских наказали за смерть задержанного от ожогов

Несколько сотрудников полиции в Калининграде были наказаны и уволены после смерти задержанного от ожогов. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские «не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно задержанного, в результате которого он повредил радиатор отопления и получил термические ожоги», передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Двое полицейских не приняли мер, чтобы успокоить агрессивного задержанного, их уволили по отрицательным мотивам, материалы проверки передали СК.

Семерых полицейских, включая руководителя отдела, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в понедельник задержанный в Калининграде повредил батарею в отделении полиции и скончался от термических ожогов.