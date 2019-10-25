«Словарь» ополченцев Донбасса дополнили новыми выражениями

Военный журналист Максим Фадеев дополнил словарь ополченцев ДНР и ЛНР, сформированный за время боевых действий.

«Стоит отметить, что порой военный жаргон может разительно отличаться между различными батальонами – а иногда, наоборот, во многом сходится даже с лексикой, используемой противником», – отметил Фадеев в публикации в телеграм-канале RealDoc.

Согласно словарю, снаряды у ополченцев называются «пряниками», 82-мм мина с переходником для ручного гранатомета РПГ-7 – «аргументом» или «сюрпризом».

Ракеты боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122 мм «Град» ополченцы именуют «пакетом гвоздей», а «стаканом» называют самодельный гранатомет для ручной гранаты.

Противотанковое ружье образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД) называется у бойцов ДНР и ЛНР «Петей» и «Петрухой», а патроны – «маслятами», «маслинами» и «желудями».

Гильзы носят наименование «семечки», а «абортом» ополченцы называют изъятие мины из ствола после осечки.

Украинских военных ополченцы именуют «немцами» или «небратьями». Для дезертиров, трусов, симулянтов военные ДНР и ЛНР придумали наименование «пятисотый» по аналогии с кодировкой 200-ый – погибший, 300-й – раненый.

Беспилотников бойцы республик называют «бэтменами» и птичками», обстрел называют «дискотекой».

В первой части своего словаря Фадеев отмечал, что сленг ополченцев «изобилует окопным сарказмом и самоиронией».

Отметим, что некоторые выражения перекочевали в сленг ополченцев из жаргона еще советской армии.