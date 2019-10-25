Аномально теплой погоде в европейской части России дали объяснение

Установление аномально теплой погоды в европейской части России связано с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщили синоптики.

Пик потепления ожидается в субботу и воскресенье, сообщает портал «Метеовести».

«Больше недели регион живет по температурному графику сентября. Показания термометров находятся выше нормы почти на десять градусов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за прихода атлантического воздуха в некоторых городах образовались туманы. Например, накануне в Курске и Липецке видимость ухудшилась до 100 метров, в Белгороде – до 300 метров.

«Что же касается температуры, то сегодня она останется существенно выше нормы. В центре страны столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов. А на юге будут вообще майские 20-25 градусов», – сообщил портал.

Ранее в «Гисметео» сообщили, что теплая погода в Москве продержится до 28 октября.