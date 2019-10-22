В «Гисметео» рассказали, сколько продержится тепло в Москве

Специалисты «Гисметео» рассказали, что теплая погода в Москве продержится до 28 октября. Среднесуточная температура будет на 6-8 градусов выше нормы, таким образом, октябрь 2019 может стать самым теплым в истории.

В октябре средняя температура месяца составляет +9,6, к примеру, самым теплым октябрем в истории считается октябрь 1967 года, тогда температура держалась на отметке +9,0 градусов, рассказали в «Гисметео».

Однако синоптики обещают резкое похолодание с 29 октября. При этом отмечается, что в последнее десятилетие октябри были прохладными. В последний раз самым теплым был октябрь в 2008 году (+8,9), а до этого теплых октябрей не было больше 25 лет.

Однако холодными октябри также бывают редко, всего три раза в 1912, 1920 и 1976 годах температура опускалась ниже нуля. В 1976 году в октябре был -1,0 градус.

Ранее в Москве был побит очередной температурный рекорд. Температура 21 октября составила 17,5 градусов тепла.