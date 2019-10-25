Богатейший человек мира потерял за вечер 7 млрд долларов

Богатейший человек мира по версии журнала Forbes глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос из-за падения котировок акций компании за один вечер потерял 6,9 млрд долларов, сообщили СМИ.

Как передает CNBC 24 октября Amazon опубликовал отчет о прибыли в третьем квартале, при этом показатели оказались хуже прогнозов, в результате чего акции компании рухнули на 9%.

Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon, передает РИА «Новости».

Сообщается также, что если котировки продолжат падать, Безос уступит Биллу Гейтсу первую строчку в списке самых богатых людей.

Напомним, в августе Безос из-за конфликта США и Китая лишился 3,25 млрд долларов. При этом с начала года его потери достигли 15,7 млрд долларов, однако он все равно остается самым богатым человеком мира с состоянием в 109 млрд долларов.