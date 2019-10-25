Американская журналистка оценила традиционную русскую баню

Американская журналистка Кэти Уоррен рассказала о самом запоминающемся событии во время своего 12-дневного путешествия по России.

По ее словам, больше всего ей запомнился поход в традиционную русскую баню. В статье для издания Business Insider она отметила, что за «веничный массаж» она заплатила 85 долларов, передает РИА «Новости».

Сперва журналистку хлестали по телу березовым веником, после этого поглаживали им. По словам журналистки, ей было щекотно. Затем ее снова стали хлестать. Вся процедура длилась около 15 минут.

По завершению традиционного массажа веником, на Уоррен без предупреждения вылили три ведра воды: ледяной, чуть теплее и «совсем теплой».

«Да, во время этого действа я была совершенно голая – если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф», – заявила журналистка.

По ее словам, березовый веник во время массажа не действовал расслабляюще, однако Уоррен вышла из бани умиротворенной и бодрой.

Уоррен рекомендовала обязательно всем сходить в баню во время поездки в Россию. Однако она предупредила, что придется испытать смущение и легкую оторопь, а также хлестание веником.

Ранее журналистку впечатлил столичный «Макдоналдс», который она посетила во время своей предыдущей поездки в Россию.