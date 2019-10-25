Дагестанцы собрались у отеля Макгрегора в Москве

Группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец UFC Конор Макгрегор, грубо отозвавшийся о Дагестане, сообщают СМИ.

Как пишет «Чемпионат», в районе работает ОМОН, контролирующий ситуацию и назревающий конфликт.

Через некоторое время стло известно, что «дагестанцы устали ждать Макгрегора у отеля и начинают расходиться».

Сообщается, что Макгрегор посетил футбольный матч между ЦСКА и «Ференцварошем». С матча он уходил в шарфе ЦСКА.