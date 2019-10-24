Омские полицейские спасли трех малолетних детей из горящего дома

Полицейские в Омске спасли трех малолетних детей из дома, в котором начался пожар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители проводили патрулирование на улицах города и увидели дым над частным домом, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

Полицейские отправились к месту происшествия и вызвали пожарных.

«Хозяева дома сообщили сотрудникам полиции, что в комнате находятся их дочери 2010, 2013, 2019 годов рождения. Сергей Работнев и Константин Анисимов зашли в помещение, крыша которого была объята огнем, и вынесли девочек, после чего посадили их в патрульный автомобиль», – добавила Волк.

Пожарные ликвидировали возгорание, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, подвела итог представитель ведомства.

В августе сообщалось, что полицейские в Югре помогли потушить пожар в частном доме.