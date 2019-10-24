Медведев поддержал идею ряда губернаторов возглавить отделения «Единой России»

Губернаторы ряда субъектов России выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии «Единая Россия», премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев назвал эту инициативу правильной.

«Целый ряд губернаторов выступил с предложением лично возглавить региональные отделения «Единой России» в своих регионах. Мы детально обсудим эту идею. Я ее считаю абсолютно правильной», – приводит его слова ТАСС.

В четверг РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что более чем в десяти регионах отделения «Единой России» возглавят губернаторы. В частности, обсуждалось, что во главе региональных парторганизаций встанут губернаторы Новосибирской области Андрей Травников, Самарской области Дмитрий Азаров и Ставропольского края Владимир Владимиров.

В комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов добавил, что Радий Хабиров в Башкортостане также встанет во главе регионального отделения ЕР.

По словам политолога, это решение является знаковым и подтверждает тот тезис, что «Единая Россия» – была и остается партией власти.