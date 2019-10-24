Эксперт объяснил, почему губернаторы приняли решения возглавить региональных единороссов

«Это знаковое решение. Оно подтверждает тот тезис, что «Единая Россия» – была и остается партией власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщение о том, что более десяти губернаторов возглавят региональные отделения единороссов.

«С учетом того, что такие указания возглавить региональное отделение губернаторам никто давать не может, очевидно, это будет их личное решение. В некоторую очередь, демонстрация того, что на политическом ландшафте у «Единой России» хорошее, устойчивое положение», – отметил политолог Марат Баширов.

В четверг РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что более чем в десяти регионах отделения «Единой России» возглавят губернаторы. Так, обсуждается, что во главе региональных парторганизаций встанут губернаторы Новосибирской области Андрей Травников, Самарской области Дмитрий Азаров и Ставропольского края Владимир Владимиров. «Я слышал про Радия Хабирова в Башкортостане», – добавил Баширов. В настоящее время нет ни одного губернатора, который бы возглавлял региональное отделение «Единой России». В публикации РБК сообщается, что до заседания президиума генсовета «Единой России», которое пройдет в четверг, с губернаторами встретится премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Как мы знаем, во многих региональных законодательных собраниях у «Единой России» большинство. Таким образом, выстраивается вертикаль из представительного органа власти и высшего исполнительного органа власти на территории субъекта, – отметил Баширов. – Очевидно, это должно дать дополнительный толчок с точки зрения реализации нацпроектов. Думаю, в первую очередь будем ждать эффекта именно на этом направлении». Стадия проектирования в рамках национальных проектов уже пройдена, напомнил эксперт. На сегодняшний день на реализацию различных направлений нацпроектов начинают выделяться серьезные суммы, и это требует и слаженной работы, и контроля расходования и реализации на местах, подчеркнул Баширов.

Эксперт ожидает, что выстраивание упомянутой им вертикали в целом крайне положительно скажется на качестве работы властей на местах. «У партии доминирующая фракция в Госдуме, фракции в заксобраниях позволяют выстроить партийную вертикаль, идущую от генсовета «Единой России» в региональные отделения. Губернатор, фактически занимая должность руководителя регионального отделения, эту вертикаль окончательно «цементирует», – подчеркнул Баширов.

«Мы вправе ожидать, что инициативы, которые будет выдвигать «Единая Россия», будут проходить с большой скоростью и не встречать сопротивления в исполнительных органах власти на местах», – добавил эксперт. По мнению Баширова, съезд «Единой России», который состоится через несколько недель, покажет, что партия будет ориентироваться «на гармонизацию своей партийной платформы и нацпроектов, которые, как мы знаем, являются инициативой президента Владимира Путина».