В МИД ответили на вопрос о сроках нахождения турецких военных в Сирии

Москва и Анкара не договаривались о временных рамках нахождения турецких военных в зоне проведения операции «Источник мира» в Сирии нет, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает», – сказал Вершинин, отвечая на вопрос, как долго турецкие военнослужащие будут находиться на территории Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.

Также стало известно, что в свете новых задач в Сирию через неделю будут переброшены еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники.

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