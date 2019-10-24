Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 8 копеек – до 63,87 рубля, курс евро снизился на 5 копеек, составив 71,10 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 61,02 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД