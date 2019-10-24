В РФС рассказали подробности проведения Чемпионата мира по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, право провести который было отдано России, пройдет в Москве в июле, заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

«Чемпионат мира по пляжному футболу по формату проводится в одном городе. И обязательно организаторы должны подготовить две площадки для проведения матчей турнира. Поэтому соревнование пройдет в Москве, а по локации это будут, скорее всего, «Лужники». Однако не там, где проходила квалификация к чемпионату мира 2019 года, а немного в другом месте, ближе к Фрунзенской набережной», – передает РИА «Новости» слова Анохина.

«Сроки проведения чемпионата мира по пляжному футболу – июль 2021 года. Точные даты мы утвердим в ближайшее время», - отметил член исполкома РФС.

Он рассказал также о выборе основной площадки турнира.

«Основная площадка – «Лужники», и пока мы ориентируемся на нее. Есть ряд вопросов с вместимостью стадиона, который должен быть больше, чем в прошлый раз. Тогда он был на 3 тыс. мест, а сейчас должен быть на 5 тыс., и, скорее всего, придется искать вторую площадку, которая будет не рядом с фуникулером, а ближе к Фрунзенской набережной. Мы рассматриваем несколько других площадок, но пока это только наши предположения», – передает ТАСС слова Анохина.

Напомним, ранее в четверг глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что в 2021 году Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу.

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