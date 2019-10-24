Чемпионат мира по пляжному футболу решено провести в России

В 2021 году Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу, сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино напомнил, что чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел в России «с оглушительным успехом», передает РИА «Новости».

Россия дважды выигрывала чемпионат по пляжному футболу. В 2019 году он пройдет в Парагвае. В июле Украина лишилась возможности выступить в финальной части турнира, так как для проведения квалификации выбрали Россию, а украинская сторона отказалась играть в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД