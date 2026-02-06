Военный эксперт заявил о расширении зоны контроля к западу от Гуляйполя

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, ВС России не только расширяют зону контроля к западу от Гуляйполя, но и продвигаются западнее Варваровки.

«То есть мы продолжаем такую же тактику и стратегию, которая позволила освободить Гуляйполе после подготовки ряда плацдармов на западном берегу реки Гайчур: мы сейчас развиваем успех на всем участке фронта, который более 30 км», – сообщил Марочко ТАСС.

Гуляйполе в Запорожской области был освобождён российскими войсками 27 декабря 2025 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» в декабре захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе. Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя.

