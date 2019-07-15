Украина осталась без ЧМ по пляжному футболу из-за отказа играть в России

Сборная Украины по пляжному футболу не сможет выступить в европейской квалификации чемпионата мира, так как она состоится в Москве.

«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», – говорится в заявлении в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Это автоматически лишает сборную Украины шансов на участие в финальной стадии чемпионата мира, которая должна пройти в Парагвае в конце осени, передает РИА «Новости».

Квалификационный турнир состоится в «Лужниках» с 19 по 27 июля.

Ранее украинский футболист отказался от своих слов о дружбе с российскими коллегами.