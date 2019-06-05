Украинский футболист отказался от своих слов о дружбе с российскими коллегами

Полузащитник юношеской сборной Украины Иван Литвиненко заявил, что не отзывался хорошо об игроках сборной России, его слова о российских футболистах, приведенные в СМИ, были шуткой.

«Приветствую вас, я тот самый Иван Литвиненко, который, по словам журналистов, слишком много хорошего сказал в сторону России. Не все так тепло было, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу поделать», – написал Литвиненко в соцсетях, передает Sport24.

Он добавил, что «прекрасно понимает, что и по чьей вине творится на востоке страны».

«Большая просьба к отдельным журналистам не пиариться на этой теме. Слава Украине!» – так закончил свой комментарий футболист.

В конце мая Литвиненко заявлял, что украинские и российские юниоры подружились во время турнира в Братиславе. Он также отмечал, что поддерживает сборную России по хоккею в матче против США на ЧМ.

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