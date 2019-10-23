Первый российский гигантский танкер получил имя

Первый гигантский танкер типа «Афрамакс» в ближайшее время будет спущен на воду на судоверфи «Звезда», судно будет носить имя «Владимир Мономах», сообщили в пресс-службе «Роснефти».

«Такой тип танкера называют «зеленым», он может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на такие суда», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Длина будущего танкера составляет 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье. Судно получило название «Санкт-Петербург».