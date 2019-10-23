На ВСМ Петербург – Нижний Новгород потребовалось 600 млрд рублей господдержки

ОАО РЖД предложило вице-премьеру Максиму Акимову включить ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн рублей, однако 600 млрд рублей должен предоставить федеральный бюджет.

Как пишет «Коммерсант», проект является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ), где ранее числился только участок Железнодорожный – Гороховец стоимостью 621,6 млрд рублей. Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил, что предложения ОАО РЖД направлены на проработку в заинтересованные ведомства. В Минтрансе подтвердили, что предложения поступили и находятся на рассмотрении.

Как пишет газета, по расчетам ОАО РЖД, суммарная стоимость ВСМ оценивается в 2,295 трлн рублей. При этом 1,59 трлн рублей обойдется участок Петербург – Москва протяженностью 659 км, 530 млрд рублей будет стоить участик Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд рублей составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Из суммарных затрат 1,695 трлн рублей составят внебюджетные инвестиции. Еще 600 млрд рублей должен предоставить федеральный бюджет.

Напомним, 8 октября СМИ сообщали, что что плата за проезд (около 3,5 тыс. рублей) по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург не позволит вернуть потраченные на ее строительство 1,5 трлн рублей.