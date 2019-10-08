СМИ: Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              СМИ: Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров

              8 октября 2019, 11:25

              Текст: Анастасия Воробьева

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              СМИ сообщили, что плата за проезд (около 3500 рублей) по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург не позволит вернуть потраченные на ее строительство 1,5 трлн рублей.

              Средняя стоимость проезда по ВСМ Москва – Петербург составит 3416 рублей, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО РЖД Дмитрий Катцын. «Тарифная политика – это уровень «Сапсана» и ниже», – уточнил он, передает «Коммерсант».

              Катцын отметил, что линию Москва –Петербург планируют запустить в 2026 году. Он уточнил, что есть четыре варианта трассы, два из них проходят «в приближении к Великому Новгороду: один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их».

              Представитель РЖД отметил перспективный рост пассажиропотока на направлении Москва – Петербург. Так, в 2018 году он увеличился на 13,4%, до 15,75 млн пассажиров, 33,1% из них приходится на «Сапсаны».

              Катцын сообщил, что цена на проезд по ВМС будут примерно соответствовать стоимости билетов на «Сапсан»: в классе «эконом+» – 3416 рублей, бизнес-класс – выше 6 тыс. рублей, в первый – 12 тыс., а купе-переговорная обойдется в 30–40 тыс. рублей.

              Однако некоторые эксперты высказали сомнения насчет окупаемости проекта, на реализацию которого требуется 1,5 трлн рублей. Так, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что минимальная цена должна быть ближе к уровню бизнес-класса «Сапсана» (6–6,5 тыс. рублей), иначе непонятно, зачем строить новую инфраструктуру для перевозки пассажиров ниже средней цены «Сапсана», курсирующего на уже действующей инфраструктуре.

              Бурмистров уточнил, что даже при стоимости более 6 тыс. рублей и пассажиропотоке 10 млн человек в год срок окупаемости проекта превышает 70 лет.

              Между тем, глава Союза пассажиров Кирилл Янков предположил, что финансовая модель проекта не предполагает окупаемости капитальных затрат за счет стоимости билета. Он считает, что монопольную цену на проезд по ВСМ устанавливать не будут, так как есть альтернативные виды транспорта. К тому же цена железнодорожного билета всегда будет ограничена стоимостью авиационного, которая сейчас на данном направлении приближена к цене «Сапсана».

              Ранее сообщалось, что ВСМ Москва – Петербург может быть продлена до Финляндии.


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