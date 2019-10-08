СМИ: Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров

СМИ сообщили, что плата за проезд (около 3500 рублей) по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург не позволит вернуть потраченные на ее строительство 1,5 трлн рублей.

Средняя стоимость проезда по ВСМ Москва – Петербург составит 3416 рублей, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО РЖД Дмитрий Катцын. «Тарифная политика – это уровень «Сапсана» и ниже», – уточнил он, передает «Коммерсант».

Катцын отметил, что линию Москва –Петербург планируют запустить в 2026 году. Он уточнил, что есть четыре варианта трассы, два из них проходят «в приближении к Великому Новгороду: один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их».

Представитель РЖД отметил перспективный рост пассажиропотока на направлении Москва – Петербург. Так, в 2018 году он увеличился на 13,4%, до 15,75 млн пассажиров, 33,1% из них приходится на «Сапсаны».

Катцын сообщил, что цена на проезд по ВМС будут примерно соответствовать стоимости билетов на «Сапсан»: в классе «эконом+» – 3416 рублей, бизнес-класс – выше 6 тыс. рублей, в первый – 12 тыс., а купе-переговорная обойдется в 30–40 тыс. рублей.

Однако некоторые эксперты высказали сомнения насчет окупаемости проекта, на реализацию которого требуется 1,5 трлн рублей. Так, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что минимальная цена должна быть ближе к уровню бизнес-класса «Сапсана» (6–6,5 тыс. рублей), иначе непонятно, зачем строить новую инфраструктуру для перевозки пассажиров ниже средней цены «Сапсана», курсирующего на уже действующей инфраструктуре.

Бурмистров уточнил, что даже при стоимости более 6 тыс. рублей и пассажиропотоке 10 млн человек в год срок окупаемости проекта превышает 70 лет.

Между тем, глава Союза пассажиров Кирилл Янков предположил, что финансовая модель проекта не предполагает окупаемости капитальных затрат за счет стоимости билета. Он считает, что монопольную цену на проезд по ВСМ устанавливать не будут, так как есть альтернативные виды транспорта. К тому же цена железнодорожного билета всегда будет ограничена стоимостью авиационного, которая сейчас на данном направлении приближена к цене «Сапсана».

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва – Петербург может быть продлена до Финляндии.