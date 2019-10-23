СК завершил расследование дела экс-депутата Рады о нападении на посольство России

Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве, завершено, вскоре он предстанет перед российским судом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Рудьковский был объявлен в международный розыск, в 2018 году его задержали в аэропорту Внуково при пересечении границы России. В данный момент он находится под стражей, говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и «другие лица из числа активистов украинских националистических организаций» напали на посольство России.

Они «забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий». Кроме того, «вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили».

Рудьковский, прибывший на место инцидента, решил присоединиться к радикалам.

Следствие полагает, что «целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами».

Отмечается, что действия радикалов «нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей».

Уголовное дело в отношении Рудьковского было выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

«Следственный комитет России принимает все предусмотренные действующим законодательством меры по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения на российскую дипломатическую миссию в городе Киеве в июне 2014 года», – указывается в сообщении.

Напомним, в 2017 году Следственный комитет России заочно обвинил совершивших нападения на российское посольство в 2014 и 2016 годах.

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