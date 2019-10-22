Число осужденных в России по 282 статье за год сократилось в 17 раз

После частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») число осужденных по ней сократилось в 17 раз, следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде.

За первое полугодие 2018 года по ч. 1 ст. 282 были осуждены только 12 человек. За этот же период 2018 года – 203 человека. Кроме того, в 2019 году по статье три человека были оправданы, в отношении 49 фигурантов уголовные дела прекратили из-за отсутствия состава преступления или в связи с непричастностью к нему. 37 уголовных дел по этой статье прекратили по другим основаниям, передает ТАСС.

В целом за прошлый год по ч. 1 ст. 282 статьи были осуждены 418 человек, один человек оправдан, ни одно из дел не прекращалось из-за отсутствия состава преступления.

Генпрокуратура в июле заявляла, что произошло двукратное сокращение преступлений по статье о возбуждении ненависти либо вражды после ее частичной декриминализации.

В конце 2018 года по предложению президента Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, после чего было исключено привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Путин подписал закон 27 декабря 2018 года.