В России стало вдвое меньше преступлений по «экстремистской» статье

Генпрокуратура отметила сокращение в два раза преступлений по статье УК о возбуждении ненависти либо вражды после ее частичной декриминализации, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Куренной заявил во время передачи «Вопрос с пристрастием» на интернет-канале ведомства «Эфир», что после частичной декриминализации ст. 282 УК РФ количество преступлений экстремистской направленности «сократилось вдвое», передает РИА «Новости».

Отмечается, что это происходит на фоне снижения преступности экстремистской направленности на 20%.

Напомним, в конце 2018 года по предложению президента Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ.

Благодаря этому исключено привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Глава государства подписал закон 27 декабря 2018 года.