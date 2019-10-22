Супруга члена правления «Альфа-Капитала» обвинила мужа в избиении детей

Супруга члена правления «Альфа-Капитала» Евгения Живова Ирина заявила, что муж избил ее и детей, пишут СМИ.

Живов якобы выследил старшую дочь, после чего пробрался в квартиру, которую супруга сняла на время развода, пишет «Лента.ру» со ссылкой на публикацию Ирины Живовой в соцсетях.

Там, по словам женщины, он нанес побои детям и ей самой, отмечается в тексте. Живова пояснила, что побои пришлось снимать во взрослом и в детском травмпунктах.

Она отметила, что прожила в браке с супругом свыше 10 лет, после чего тот «нашел любовницу», и Ирина решила развестись.

«Но до того, как подать на развод, он настаивает на заключении нотариальных соглашений об определении места жительства детей, алиментов на детей, алиментов на меня и разделе имущества... Спойлер – ни одно соблюдать он не намерен», – цитирует издание Живову.

После этого супруг якобы выиграл шесть судов «чудесным образом», не приходя ни на один процесс, не представил доказательств, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса написала на своего мужа заявление в управление ФСБ. Также она решила нанять охрану из-за угроз со стороны мужа. После этого Аршавину запретили выезд за границу из-за задолженностей по алиментам.