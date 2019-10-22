Первого в России оператора управления беспилотниками решили создать в Томске

Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст в Томской области первого в России оператора организации воздушного движения дронов.

«В Томской области создается региональный оператор по управлению опытным районом. Организация воздушного движения будет выполняться совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», – сообщили в ФПИ, передает РИА «Новости».

Говоря о планах создания оператора, руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов отметил, что опыт работы над этим пилотным проектом в будущем будет масштабирован на всю территорию России.

В ФПИ пояснили, что Томская область будет разделена на шесть зон, в каждой из которых появится свой базовый эксплуатационный центр. Создание первого центра запланировано на 2020 год.

Напомним, ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Фонд работает в трех направлениях: химико-биологическом и медицинском, физико-техническом, информационном.

Ранее в ФПИ сообщили о начале работы по созданию летающего автомобиля в Новосибирске.