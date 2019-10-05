В Новосибирске началась работа по созданию летающего автомобиля

На базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск) создали проектную лабораторию, в которой планируется в ближайшие четыре года сформировать технический облик первого российского летающего автомобиля, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В ФПИ рассказали, что «в рамках совместного проекта ФПИ и СибНИА им. Чаплыгина сформирована проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов». Специалисты будут создавать «демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой («летающий автомобиль»)», передает РИА «Новости».

Отмечается, что данный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Дальность полета составит 1 тыс. километров, максимальная скорость – свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки – до 500 килограммов.

«На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и летных испытаний», – цитируется в сообщении руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.

Ранее в ФПИ сообщали, что в России для целей Минобороны и МЧС разрабатывается «летающий внедорожник» со сверхкоротким взлетом и посадкой, который сможет выполнять полеты в беспилотном режиме.