Российский «летающий внедорожник» решили поднять в воздух досрочно

Российский «летающий внедорожник» совершит первый полет на два года раньше запланированного, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Летные испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями запланированы на 2020 год», – сказал РИА «Новости» представитель Фонда.

В ФПИ планируют, что беспилотник, оснащенный гибридной силовой установкой, в ходе испытаний будет транспортировать грузы и вести мониторинг. Также машина должна подтвердит все заявленные параметры циклолетов.

Аппарат будет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Максимальная скорость составит 315 километров в час, вес полезной нагрузки – до 500 килограммов.

В октябре в ФПИ сообщали, что в России для целей Минобороны и МЧС разрабатывается «летающий внедорожник» со сверхкоротким взлетом и посадкой, который сможет выполнять полеты в беспилотном режиме.