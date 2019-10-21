Песков объяснил изменение состава СПЧ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что исключение пяти человек из состава президентского Совета по правам человека и смена его председателя является обычной ротацией.

«Это ротация», – передает слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

В понедельник Путин подписал указ, согласно которому Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста председателя СПЧ, а новым главой стал и советником президента стал Валерий Фадеев.

Из СПЧ также исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва.

В то же время в состав СПЧ внесен журналист Кирилл Вышинский, а также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точенов.