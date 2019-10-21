Захарова отреагировала на заявление Цукерберга о вмешательстве России в выборы в США

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в выборы в США, которые намечены 2020 год, об этом он заявил в интервью NBC.

«Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы. Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы – во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии», – приводит его слова ТАСС.

Цукерберг добавил, что администрация Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на американские выборы.

«Способность выявить и удалить их свидетельствует о том, что наша система теперь гораздо более совершенна, чем в прошлом», – заявил Цукерберг.

Заявление основателя Facebook прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«СМИ: «Цукерберг считает, что Россия, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», – написала она в своем аккаунте в Facebook.

Ранее Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.



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