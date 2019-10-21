Утверждена периодичность проведения учений по устойчивости Рунета

Правительство утвердило положение, согласно которому учения по обеспечению надежной работы Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.

Постановление правительства на этот счет вступает в силу с 1 ноября, передает ТАСС.

Учения должны проводиться на основании плана, который утвержден Минкомсвязью и согласован с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.

Ранее сообщалось, что в России начался монтаж оборудования на сетях в рамках реализации закона об устойчивом Рунете.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.