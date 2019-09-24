Роскомнадзор начал монтаж оборудования для надежного Рунета

Начался монтаж оборудования на сетях в рамках реализации закона об устойчивом Рунете, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, то есть мы будем сначала проводить техническую проверку: влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что потом оборудование будет протестировано «в боевом режиме».

«Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», – сказал он.

По словам Жарова, тестирование планируется завершить в середине октября.

Глава Роскомнадзора отметил, что все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту по тестированию оборудования для реализации закона.

Пока тестирование проводится в одном регионе России, однако в каком именно – не разглашается. Тестирование будет производиться на оборудовании одного производителя, полностью прошедшего стендовые испытания.

«Сейчас на стенде идет эксперимент еще с двумя производителями. Просто те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в те сроки. Сейчас еще два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», – добавил Жаров.

В начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета, 1 мая его подписал президент Владимир Путин. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.