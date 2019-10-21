Амурская область и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Приамурья Василий Орлов и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Москве подписали соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и госкорпорацией.

Предметом соглашения является сотрудничество в целях социально-экономического и инновационного развития Приамурья, повышения уровня и качества жизни населения, решения важных для региона вопросов, сообщается на сайте правительства области.

В частности, это использование результатов космической деятельности, сохранение и развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций Роскосмоса на территории Амурской области, популяризация космической деятельности, повышение престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Соглашение предполагает возможность сотрудничества по многим направлениям, таким как создание промышленных кластеров и технопарков, центров молодежного инновационного творчества, взаимодействие с образовательными организациями и учреждениями науки, использование информации, принимаемой с отечественных космических комплексов и системы ГЛОНАСС, модернизация и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, развитие системы подготовки кадров, участие госкорпорации Роскосмос в реализуемых в области национальных и региональных программах.

«В этом соглашении я хотел бы акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, это развитие социальной инфраструктуры и системы образования, в том числе школьного и вузовского. Второй важный момент заключается в том, что минприроды Амурской области уже заключило соглашение с госкорпорацией Роскосмос, есть реальное плоды работы – мы получаем информацию о загрязнении тех или иных рек. Это позволяет более эффективно бороться с нелегальной золотодобычей. Мы видим хорошие перспективы в этом вопросе. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, в июле Амурская область первой среди регионов Дальнего Востока запустила в космос свой спутник. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал это событие знаковым в истории области.

Орлов отметил, что «АмурСат» является первым амурским спутником и в целом первым спутником, изготовленным на Дальнем Востоке – «до этого спутники дальше Томска не производили», следует из сообщения на сайте правительства Амурской области.

«Спутник разработали студенты АмГУ при поддержке НИИ ядерной физики МГУ им. Ломоносова. Он принесет практическую пользу – позволит наблюдать погоду. Мы сможем вести мониторинг в интересах сельского хозяйства и минприроды», – добавил Василий Орлов.

Это был пятый по счету запуск с космодрома Восточный. Первый старт ракеты-носителя с амурского космодрома состоялся в апреле 2016 года. Последний – в декабре 2018 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутники «Канопус-В» № 5 и № 6.

Космодром Восточный прирастает второй очередью. Ее строительство началось в этом году. Завершить его строительство как можно скорее поручил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории.

Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. Восточный готовят к запуску тяжелых ракет типа «Ангара-5» по поручению главы государства. Первый пуск данной ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год.

Выбор Амурской области для строительства нового космодрома гражданского назначения обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Он позволит обеспечить независимый доступ России в космос. В данный момент пилотируемые запуски проходят с космодрома Байконур в Казахстане.

Кроме того, космодром развивает кадровый потенциал для высокотехнологичных областей промышленности. В регионе изменяется образовательный процесс. Кадры для космической отрасли в Приамурье готовят со школьной скамьи.

Так, например, в Приамурье действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и ЗАТО Циолковский. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников. Учебные планы аэрокосмических классов предусматривают изучение математики, физики, информатики и ИКТ на углубленном уровне, а также элективные предметы по космонавтике и астрономии, ракетомоделированию, авиамоделированию, инженерной графике.

В 2017 году в школы вернулся предмет «Астрономия». Приамурье стало одним из регионов, где изучение данной дисциплины не прерывалось. Амурские ребята изучали науки о небесных телах в рамках элективных курсов.

С 2016 года в АмГУ «под амурский космодром» открыты два направления: «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и «Ракетные комплексы и космонавтика». В настоящее время по космическим специальностям обучаются 117 студентов.

В общей сложности на объектах космодрома практику прошли 180 амурских студентов, более 60 выпускников трудоустроены.