Зампред мурманской ОП объяснила фото с банками икры

Глава регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко, разместившая в Instagram резонансный снимок с рядами банок красной икры, объяснила, что скачала фото из интернета, решив пошутить.

«Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею», – сказала Величко РИА «Новости».

По ее словам, снимок банок икры, выставленных в несколько рядов на полке в холодильнике, был скачан в Сети. Сама Величко не предполагала, что ее шутка вызовет негативную реакцию и резонанс.

На фотографию банок красной икры и подпись к ней «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.

После этого Величко сфотографировалась у своего холодильника.

«К сожалению, на предыдущем фото – не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное – тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области – все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются», – написала Величко.

Это не первый случай обсуждения фото чиновников в Сети. В сентябре советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева которая выложила в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и написала: «Много шоколада не бывает». Пользователи Сети негативно отреагировали на фото. После этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку Опенышевой, по итогам которой решил не увольнять чиновницу.