Роскосмос опубликовал секретные документы о разработке корабля «Восход»

Роскосмос опубликовал документы, восстанавливающие подробности разработки и полета первого многоместного космического корабля «Восход».

«Госкорпорация «Роскосмос» продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Сегодня мы публикуем документы, которые помогут восстановить подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля «Восход», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

На сайте представлены исторические фотографии, проспект «Многоместный космический корабль «Восход», альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий и другие документы.

Напомним, 12 сентября Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке.

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