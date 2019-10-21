Стрельбу открыли в ночном клубе Екатеринбурга, есть раненые

При стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге пострадали четыре человека, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Пострадали четыре человека», – сообщил источник РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ЧП произошло в клубе на улице Библиотечная, 43.

«Из четырех пострадавших мужчин лишь один написал заявление в органы внутренних дел», – сказал Горелых.

По его словам, пострадавшие не получили серьезных травм и от госпитализации отказались. Выяснилось, что стрельбу из травматического оружия открыл мужчина примерно 30-35 лет, славянской внешности, худощавый, небритый, одетый в темную куртку. Вероятной причиной инцидента стало сделанное мужчине замечание за поведение.

Сейчас полицейские опрашивают персонал бара и очевидцев, а также анализируют съемки с камер наблюдения.

«Сыщики доставили в территориальный ОВД знакомого подозреваемого, с которым сейчас работают на предмет установления точного мотива произошедшего», – рассказал Горелых.

Полицейские разыскивают самого подозреваемого.

Напомним, в пятницу вооруженный мужчина, ограбивший банк в Екатеринбурге, при попытке задержания убил посетителя.