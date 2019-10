Британский принц Гарри захотел переехать в Африку

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри признался, что хотел бы вместе с семьей – супругой Меган и пятимесячным сыном Арчи – переехать в Африку, где они чувствуют себя более естественно.

Об этом принц, занимающий шестое место в очереди претендентов на британский престол, сказал в интервью британскому телевидению по итогам своей 10-дневной поездки в конце сентября-начале октября на юг Африканского континента.

«Сейчас я не знаю, где мы могли бы поселиться в Африке. Мы только что вернулись из Кейптауна. Это было бы отличное место для нас, чтобы устроить свою жизнь», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Принц добавил, что в свете имеющихся в Великобритании проблем он не представляет, как бы можно было воплотить эту мечту, и добавил, что его мысли неразрывно связаны с Африкой.

«Оставшаяся часть наших жизней, особенно рабочие аспекты, будет преимущественно сконцентрирована на Африке, на сохранении [окружающей среды и биоразнообразия]», – сообщил принц.

The Sunday Times отмечает, что одной из причин, по которой семья принца хотела бы покинуть Великобританию, является пристальное внимание со стороны местных СМИ. По словам супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган, в прошлом американской актрисы, внимание британской прессы – «слишком пристальное и вызывает дискомфорт».

В начале октября принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. А за несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британскую газету аналогичной направленности The Mail on Sunday.

Сообщалось также, что у Меган Маркл постоянно возникают разногласия с королевской семьей. Герцогиня Сассекская вызывала недовольство принца Уильяма и королевы Елизаветы II.