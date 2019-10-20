В Кремле предупредили о последствиях операции Турции в Сирии

Турецкая операция на северо-востоке Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что действия Анкары могут навредить политическому урегулированию.

«Крайнюю обеспокоенность всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает РИА «Новости».

На предстоящей неделе в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. В конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами начала брать под контроль города на севере страны. Анкара грозила войной Сирии за защиту курдов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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