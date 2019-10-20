В Оренбурге задержали двух юристов за продажу адвокатского статуса

По подозрению в продаже адвокатского статуса в Оренбурге задержаны две женщины-адвоката, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что группа лиц из числа руководителей и членов адвокатской палаты Оренбургской области получали денежные средства от лиц желающих получить статус адвоката и стать членом адвокатской палаты Оренбургской области», – передает его слова ТАСС.

Источник сообщил, что задержаны две женщины-адвокаты.

«Одна из них, Мария Малютина, заключена под стражу. Вторая дает признательные показания и сотрудничает со следствием, ее отпустили под подписку о невыезде», – добавил источник.