Пилотируемый корабль «Орел» решили адаптировать под ракету «Союз-5»

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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У протестов в Гонконге обнаружили украинские приметы

Участники беспорядков в Гонконге признаются, что их воодушевил успешный пример ЕвромайданаФото: Jerome Favre/EPA/ТАСС
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о появлении «украинских инструкторов» на акциях протеста в Гонконге. Сами протестанты не скрывают, что успешный пример Майдана вдохновляет их, и они используют приемы, опробованные в Киеве в 2014 году. Эксперты отмечают, что протесты в Гонконге действительно приобретают черты украинского Майдана. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Пилотируемый корабль «Орел» решили адаптировать под ракету «Союз-5»

              20 октября 2019, 03:31

              Текст: Антон Никитин

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              Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый космический корабль «Орел» для запуска на ракете-носителе среднего класса «Союз-5», несмотря на озвученные ранее планы его вывода при помощи тяжелой ракеты «Ангара-А5П», следует из материалов на сайте госзакупок.

              Согласно материалам Роскосмоса на сайте госзакупок, разработку эскизного проекта на создание космического комплекса с кораблем «Орел» и ракетой среднего класса «Союз-5» на космодроме Байконур, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется завершить к октябрю 2020 года, передает РИА «Новости».

              В сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что новый пилотируемый космический корабль «Орел» будет проходить летные испытания на ракете тяжелого класса «Ангара-А5П» с космодрома Восточный, а не на ракете «Союз-5» с космодрома Байконур, как планировалось ранее.

              Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на 2023 год и будет осуществлен на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. На 2024 год намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС.

              В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030 – высадка российских космонавтов на ее поверхность.

              Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5П» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а также многоразового корабля для летных испытаний и последующей эксплуатации.

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