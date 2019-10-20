Пилотируемый корабль «Орел» решили адаптировать под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый космический корабль «Орел» для запуска на ракете-носителе среднего класса «Союз-5», несмотря на озвученные ранее планы его вывода при помощи тяжелой ракеты «Ангара-А5П», следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно материалам Роскосмоса на сайте госзакупок, разработку эскизного проекта на создание космического комплекса с кораблем «Орел» и ракетой среднего класса «Союз-5» на космодроме Байконур, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется завершить к октябрю 2020 года, передает РИА «Новости».

В сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что новый пилотируемый космический корабль «Орел» будет проходить летные испытания на ракете тяжелого класса «Ангара-А5П» с космодрома Восточный, а не на ракете «Союз-5» с космодрома Байконур, как планировалось ранее.

Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на 2023 год и будет осуществлен на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. На 2024 год намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС.

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030 – высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5П» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а также многоразового корабля для летных испытаний и последующей эксплуатации.

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